Скоро в Дубне завоют сирены

Подробности Опубликовано: 28.02.2017 08:07 Автор: ОД

Управление безопасности Администрации города Дубна извещает, что 14 марта с 11:00 до 12:00 в Дубне завоют сирены.

В это время будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с передачей речевых сообщений по каналам проводного радиовещания и включением электросирен. Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.