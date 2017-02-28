Скоро в Дубне завоют сирены

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Опубликовано: 28.02.2017 08:07
Автор: ОД

Управление безопасности Администрации города Дубна извещает, что 14 марта с 11:00 до 12:00 в Дубне завоют сирены.

В это время будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Московской области с передачей речевых сообщений по каналам проводного радиовещания и включением электросирен. Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

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