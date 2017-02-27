Отключение электричества в Дубне

Подробности Опубликовано: 27.02.2017 08:11 Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 27 февраля по 3 марта.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 27.02.2017 13:30 27.02.2017 16:30 ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.8 ул.Калинина 18-38, Орждоникидзе 23-42 Обрезка ветвей деревьев 2 01.03.2017 13:30 01.03.2017 16:30 ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 ул. Тверская 38-48, пер. Северный 1-11, ул.Октябрьская 4-8 Регулировка стрелы провиса оп.№4-6 3 02.03.2017 13:30 02.03.2017 16:30 ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 пер. 1 Радужный 4-14, Волжский 1-10, Песчаный 1-5, ул. Безымянная Регулировка стрелы провиса оп.№10-11