Отключение электричества в Дубне

Подробности
Опубликовано: 27.02.2017 08:11
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 27 февраля по 3 марта.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 27.02.2017  13:30 27.02.2017  16:30 ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.8 ул.Калинина 18-38, Орждоникидзе 23-42 Обрезка ветвей деревьев
2 01.03.2017  13:30 01.03.2017 16:30 ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 ул. Тверская 38-48, пер. Северный 1-11, ул.Октябрьская 4-8 Регулировка стрелы провиса оп.№4-6
3 02.03.2017 13:30 02.03.2017 16:30 ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.2 пер. 1 Радужный 4-14, Волжский 1-10, Песчаный 1-5, ул. Безымянная Регулировка стрелы провиса оп.№10-11

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