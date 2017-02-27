Отключение электричества в Дубне
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- Опубликовано: 27.02.2017 08:11
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 27 февраля по 3 марта.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|27.02.2017 13:30
|27.02.2017 16:30
|ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.8
|ул.Калинина 18-38, Орждоникидзе 23-42
|Обрезка ветвей деревьев
|2
|01.03.2017 13:30
|01.03.2017 16:30
|ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16
|ул. Тверская 38-48, пер. Северный 1-11, ул.Октябрьская 4-8
|Регулировка стрелы провиса оп.№4-6
|3
|02.03.2017 13:30
|02.03.2017 16:30
|ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.2
|пер. 1 Радужный 4-14, Волжский 1-10, Песчаный 1-5, ул. Безымянная
|Регулировка стрелы провиса оп.№10-11