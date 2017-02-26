Умер академик Людвиг Фаддеев

Подробности Опубликовано: 26.02.2017 16:15 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 26 февраля, на 83-м году жизни скончался выдающийся физик-теоретик и математик, академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев.

Директор петербуржского Института Эйлера академик Людвиг Фаддеев был потомственным математиком. Родители назвали его в честь великого композитора Людвига ван Бетховена.

Людвиг Дмитриевич Фаддеев родился 23 марта 1934 года в Ленинграде, окончил физфак Ленинградского университета и всю свою жизнь посвятил науке, работая в Ленинградском отделении Математическом институте имени Стеклова. С 1976 года по 2000 год Людвиг Дмитриевич был директором этого знаменитого института. В 1988 году он организовал в северной столице, а затем и возглавил Межуднародный математический институт имени Эйлера РАН. Он мечтал сделать этот маленький институт "advanced study, как в Принстоне".

"Я работаю в науке с 1956 года – 55 лет, – рассказал он шесть лет лет назад ОД в кулуарах одной из конференций в Дубне. – Меняю направления очень часто, до сих пор меняю. У меня такой принцип. Поэтому так много тем. Я считаю, что незачем засиживаться на одной и той же задаче. Сделай что-то и ищи новую задачу. Я так же и своих учеников учу. Написал 5 работ на одну тему – все, бросай ее. Если уже посмотреть назад, то в молодости я быстрее бросал одно направление, а сейчас, конечно уже труднее. Но, оказывается, другое появилось. Вещи казалось бы разные, которыми я занимался, начинают вместе сходиться. Это очень приятно, когда проявляется связь между совершенно независимыми работами. Скажем, в молодости я занимался обратной задачей рассеяния – восстановление потенциалов по данным рассеяния. Один специальный случай стал моей кандидатской диссертацией. А потом оказалось, что она лежит в основе методов теории солитонов – обратная задача в теории солитонов. Совершенно не связанные вещи, и она там используется. Поэтому я смог с Захаровым быстро написать работу, которая открыла всю теорию интегрируемых моделей. Но теория интегрируемых моделей заняла больше времени. Потому что я на ней учил учеников, и у нас большая группа образовалась именно по этой области. И к концу 80-х годов то, что называлось ленинградской группой, это была очень сильная команда. Сейчас они все, в основном разъехались за границу. Так что мои ученики теперь – профессора в Женеве, в Париже, в Дижоне, в Дублине, в Англии, в Америке, в общем, повсюду".

Своих разъехавшихся по миру учеников Людвиг Дмитриевич собирался привлекать к работе в своем Институте Эйлера. Он был очень обеспокоен воспитанием молодых талантливых математиков, которые должны были прийти в науку на смену уходящему великому поколению советско-российских ученых. "Нам надо восстановить молодых людей, – говорил он. – Осталось очень мало времени – мы уже совсем старые. Но для этого нужен престиж науки. В университеты идут люди, а потом они идут работать в банк. За рубежом точно так же. Но нам много не надо – надо только несколько преданных людей. Я был директором Стекловки с 1975 года. Каждый год мы брали одного-двух человек. К концу 80-х годов получилась просто такая компания! Это сейчас все признают, что в конце 80-х годов в ленинградском отделении Стекловского института было полно молодых сильных ученых лет 30-35. Я говорил, что любой вопрос можно задать, и всегда найдется человек, который может на него ответить. Была покрыта абсолютно вся математика".

Всего полгода назад, 11 августа, Европейское физическое общество, Американское физическое общества и еще несколько научных организаций назвали его именем международную медаль в области физики. Новую международную награду приурочили к 55-летию с момента публикации работы Фаддеева «Теория рассеяния для системы трех частиц». Работа сделала автора основоположником целого направления в науке. Сегодня это направление – передний край квантовой физики. Учреждение медали Людвига Фаддеева стало исключительным событием для всей российской науки, посскольку присвоение медалям имени ученого при жизни — редкий случай. Есть всего один подобный пример в истории науки, когда в 1929 году учредили медаль имени немецкого физика Макса Планка. Первыми ее лауреатами стали Альберт Эйнштейн и сам Планк.

Людвиг Дмитриевич Фаддеев регулярно бывал в Дубне, сотрудничая с теоретиками и экспериментаторами Объединенного института ядерных исследований. Его коллеги в Дубне и все, кто знал этого выдающегося, преданного науке, по-настоящему государственного человека, навсегда сохранят добрую память о нем.