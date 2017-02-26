Оцените качество медпомощи в Дубне

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Опубликовано: 26.02.2017 08:24
Автор: ОД

Дубненская городская больница приглашает жителей города высказать свое мнение о качестве оказания медицинской помощи в ее подразделениях.

Как сообщили в администрации Дубны, это делается во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания Общественного народного фронта «Форум действий», которое состоялось 22 ноября 2016 года. Там предложили провести независимую оценку качества оказания услуг организациями здравоохранения.

Хорошо, хоть какой-то форум приводит хоть к каким-то действиям государственных ведомств. Ждем теперь результата этих действий. Если результат окажется положительным, то у других всевозможных гражданских форумов появится пример для подражания. Если никакого результата не будет, то Президенту РФ придется задать вопрос: нужно ли тратить немалые государственные средства на все эти форумы?

А пока заполняйте анкету на сайте Дубненской горбольницы  www.dcgb.ru, или в регистратуре ее поликлиник.  И посмотрим, что это даст.

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Оцените качество медпомощи в Дубне

Оцените качество медпомощи в Дубне

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