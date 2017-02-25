Прощай, Масленица!

Подробности Опубликовано: 25.02.2017 07:57 Автор: ОД

В воскресенье 26 февраля в Дубне празднуют Масленицу. Народные гуляния готовятся в ДК «Октябрь». Праздник будет длиться с утра до вечера. Подробнее о празднике – в программе событий.

Программа Масленицы

11:00 – Покупай все про запас, нынче ярмарка у нас!

14:00 – Всем ребятам на удивление: кукольное представление. «Сказки-рассказки» для самых маленьких

14:30 – Большие гонки на санках. Скоростной забег, дубненский дрифт, «Папа может», силачи «Тянитолкай»

15:00 – Московский театр кукол «Синяя птица». Приключения снеговичка (малый зал)

15:30 – Как на масляной неделе со столба блины летели. Конкурс «Самый вкусный масленичный блин». Со вкусным блинком и поется ладком

16:00 – Намотай себе на ус: игры есть на разный вкус. Русские забавы, игры, конкурсы

17:00 – Проводы русской зимы. Театральное представление с участием творческих коллективов города

19:00 – Прощай, прощай Масленица! Сожжение чучела Зимы.

Справки по телефону в Дубне 215-48-20