Прощай, Масленица!
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- Опубликовано: 25.02.2017 07:57
- Автор: ОД
В воскресенье 26 февраля в Дубне празднуют Масленицу. Народные гуляния готовятся в ДК «Октябрь». Праздник будет длиться с утра до вечера. Подробнее о празднике – в программе событий.
Программа Масленицы
11:00 – Покупай все про запас, нынче ярмарка у нас!
14:00 – Всем ребятам на удивление: кукольное представление. «Сказки-рассказки» для самых маленьких
14:30 – Большие гонки на санках. Скоростной забег, дубненский дрифт, «Папа может», силачи «Тянитолкай»
15:00 – Московский театр кукол «Синяя птица». Приключения снеговичка (малый зал)
15:30 – Как на масляной неделе со столба блины летели. Конкурс «Самый вкусный масленичный блин». Со вкусным блинком и поется ладком
16:00 – Намотай себе на ус: игры есть на разный вкус. Русские забавы, игры, конкурсы
17:00 – Проводы русской зимы. Театральное представление с участием творческих коллективов города
19:00 – Прощай, прощай Масленица! Сожжение чучела Зимы.
Справки по телефону в Дубне 215-48-20