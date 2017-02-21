Глава Дубны готов выслушать предпринимателей

Подробности Опубликовано: 21.02.2017 06:16 Автор: ОД

Глава Дубны Вячеслав Мухин во вторник 28 февраля с 17:00 часов в Торгово-промышленной палате Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной прием руководителей организаций и предпринимателей.

Записаться на приём можно по телефонам в Дубне 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель, а также контактные данные заявителя. После записи каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится в среднем до 20 минут.