Ушел из жизни генеральный конструктор Игорь Селезнев

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Опубликовано: 20.02.2017 15:06
Автор: ОД

Сегодня на 86-м году жизни скончался выдающийся конструктор Игорь Сергеевич Селезнев.

Администрация города Дубны выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам по работе Игоря Сергеевича Селезнева. 
Не стало большого человека, который всю свою жизнь посвятил развитию нашего города. 
Высокие профессиональные таланты, удивительные человеческие качества всегда отличали Игоря Сергеевича.

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий, Почетный гражданин Дубны, он внес огромный вклад в оборонную промышленность нашего государства, возглавляя много лет ОКБ «Радуга»

Гражданская панихида состоится в ДК «Октябрь» в среду 22 февраля с 11:00 до 13:00. Отпевание пройдет 13:30 в Храме Всех Святых в земле Российской просиявших. Похоронен И.С. Селезнев будет на Большеволжском кладбище Дубны. 

Вечная ему память!

Глава города Дубны В.Б.Мухин
Руководитель администрации А.А.Усов

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