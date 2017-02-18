Проверьте, будет ли у вас электричество

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 07:16 Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 20 по 22 февраля.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ Дата, время начала Дата, время окончания 1 20.02.2017 9:00 20.02.2017 12:00 ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.11 ул. Урицкого 2-11, Орджоникидзе 13-25, Пионерская 20-29, Макаренко 13-34 Обрезка ветвей деревьев 2 20.02.2017 9:00 20.02.2017 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9 пер. Кировский, 10-28, Чапаевский, 9-23, Фрунзенский, 10-25, Пушкинский, 9-24, Горьковский, 9-25, ул.Хлебозаводская, 9-25, ул.К.Маркса, 43-61 Обрезка ветвей деревьев 3 20.02.2017 13:30 20.02.2017 16:00 ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.2 Ул. Новоподберезская 48-64,85-151, Центральная 73-87, Чкаловский 1-8, Болотный 1-10, Восточный 1-9 Перетяжка провода оп.№3-4