Проверьте, будет ли у вас электричество
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- Опубликовано: 18.02.2017 07:16
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 20 по 22 февраля.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|20.02.2017 9:00
|20.02.2017 12:00
|ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.11
|ул. Урицкого 2-11, Орджоникидзе 13-25, Пионерская 20-29, Макаренко 13-34
|Обрезка ветвей деревьев
|2
|20.02.2017 9:00
|20.02.2017 12:00
|ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9
|пер. Кировский, 10-28, Чапаевский, 9-23, Фрунзенский, 10-25, Пушкинский, 9-24, Горьковский, 9-25, ул.Хлебозаводская, 9-25, ул.К.Маркса, 43-61
|Обрезка ветвей деревьев
|3
|20.02.2017 13:30
|20.02.2017 16:00
|ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.2
|Ул. Новоподберезская 48-64,85-151, Центральная 73-87, Чкаловский 1-8, Болотный 1-10, Восточный 1-9
|Перетяжка провода оп.№3-4