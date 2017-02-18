1 марта – срок подачи сведений в реестр отходов

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 07:12 Автор: ОД

До первого марта подмосковные предприятия и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются отходы, обязаны подать сведения о видах и объемах отходов в кадастр.

Накапливаемые в областном кадастре данные позволяют анализировать и выявлять закономерности при обращении с отходами для разработки природоохранных мероприятий и принятия управленческих решений. Организация и ведение кадастра осуществляется Министерством экологии и природопользования Московской области.

За непредоставление или неполное предоставление сведений в кадастр отходов предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что недавно по инициативе минэкологии Московской области были снижены штрафы за эти правонарушения. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях Московской области. «Мы прислушались к мнению бизнес-сообщества и разработали законопроект о снижении штрафов. Но напоминаю, что ведение кадастра отходов — обязанность каждого предпринимателя», – заявил министр Александр Коган. По предложению министерства штрафы уменьшены с 300 до 200 тысяч рублей — за непредоставление сведений в кадастр отходов, с 200 до 150 тысяч — за недостоверную или неполную подачу информации.

Подробную информацию о предоставлении информации можно посмотреть на сайте минэкологии.

На уточняющие вопросы о заполнении форм специалисты министерства готовы ответить по телефонам:

8-498-602-20-62

8-498-602-20-11

8-499-685-44-75.