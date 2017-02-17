Торосов и айсбергов в квартале 24 стало меньше

Подробности Опубликовано: 17.02.2017 14:01 Автор: Наталия Теряева

Приятно отметить, что текст «Открытой Дубны» от 12 февраля о состоянии внутриквартальных дорог в районе многоэтажек от улицы Вернова до улицы Понтекорво, где строится мост, привлек внимание администрации, и что 15 февраля эти дороги, наконец, очистили от глыб льда.

Напомним, дорожный кризис в квартале 24 вызвал установленный настойчивой волей местных депутатов шлагбаум на съезде в этот квартал с улицы Станционной. Депутаты заявили, что шлагбаум поставили по просьбам жителей. Сколько жителей их об этом просили, неизвестно до сих пор. Названы только номера домов, где якобы живут попросившие о шлагбауме: №16, 16-А и №20 на проспекте Боголюбова.

Точно можно утверждать лишь одно: в перечисленных домах живут депутаты, поспешившие исполнить просьбы неназванных жителей квартала 24.

Как только появился шлагбаум на Станционной, из квартала 24 стало невозможно выехать без ущерба для безопасности пассажиров автомобилей и для пешеходов, что оказались рядом с автомобилями. Все внутриквартальные дороги еще с начала зимы превратились в опасные ледяные желоба. Дорога через улицу Станционную, теперь запертая шлагбаумом, была единственной более-менее безопасной для въезда-выезда из квартала 24.

Хорошо, что через день после выступления ОД – 14 февраля – об этой проблеме квартала 24 сняла сюжет и группа телеканала «360».

Смотрите сами. Вот так выглядел выезд из квартала 24 на проспект Боголюбова, идущий мимо торгового центра «Бриз» и дома №20 на проспекте Боголюбова.

В этой ледяной колее еще 12 февраля не могли разъехаться встречные автомобили

А вот такой стала эта же дорога 15 февраля после того, как на ней раздолбили лед и убрали его с проезжей части.

Лед здесь долбили весь день 15 февраля и еще полдня 16 февраля.

В тот же день очистили дорогу и между домами №16 на проспекте Боголюбова и №10 на улице Понтекорво.

К сожалению, остается по-прежнему покрытым ледяными торосами и айсбергами выезд из дома №20 на проспект Боголюбова. Машины клонит из стороны в сторону, когда они пытаются свернуть на проспект. Вот так: Обратите внимание на наклон выезжающей на проспект Боголюова легковушки. Она с трудом удеживает равновесие, скользя по ледяным надолбам в створе выезда. Хорошо еще, что рядом нет пешеходов

Опасно передвигаться и по парковке у банка ВТБ24, расположенного в этом же доме. Странно, что ни депутаты, ни администрация этого не заметили.

Хочется напомнить администрации, что в Дубне есть еще много центральных и внутриквартальных улиц по всему городу, где люди и автомобили скользят по ледяным колеям. И если депутаты захотят какую-нибудь из них перегородить шлагбаумом, администрации надо хорошенько подумать и проверить массовость предъявленного депутатами волеизъявления, а не торопиться внедрять в жизнь чьи-то опрометчивые идеи.