В Дубне ищут производителей фальшивого алкоголя

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Опубликовано: 16.02.2017 08:13
Автор: ОД

Полиция Дубны обращается за помощью к горожанам.

Уважаемые жители и гости города!

Прямо сейчас на территории города сотрудниками полиции с целью выявления и предотвращения преступлений и административных правонарушений, а также снижения степени криминализации в сфере производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь».

Если вы владеете информацией о лицах, сбывающих спиртосодержащую продукцию вне специализированных торговых точек, либо приобрели алкогольную продукцию, вызывающую сомнения в происхождении или подлинности – просьба сообщить в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна по телефону 8-496-214-71-19, либо по номеру 112.

Мария Ватолина, пресс-служба ОМВД России по городскому округу Дубна                  

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