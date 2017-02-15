Налоговая предупреждает: время отчитаться о доходах

Подробности Опубликовано: 15.02.2017 06:04 Автор: ОД

Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области напоминает гражданам, что представить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2016 год в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 2 мая 2017 года необходимо в следующих случаях:

при продаже объектов недвижимого имущества (долей в указанном имуществе), находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, который составляет пять лет. В случае реализации имущества, полученного в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, приватизации, передачи по договору пожизненного содержания с иждивением, а также по объектам, приобретенным в собственность до 01.01.2016 года, минимальный предельный срок владения составляет 3 года;

при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет;

при продаже имущественных прав (долей в уставном капитале российских организаций, уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве);

при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества,

при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе.

при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию посредством данного ресурса.

Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3 – НДФЛ позволят программа «Декларация 2016» и видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3 – НДФЛ», размещенные на сайте ФНС России.

Обращаем внимание, что на граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в течение всего 2017 года без каких - либо налоговых санкций. При этом следует помнить, что в соответствии со статьей 78 НК РФ заявление о возврате налога налогоплательщик может направить только в течение трех лет со дня уплаты налога, подлежащего возврату.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области