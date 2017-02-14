Наглых автолюбителей прищучит «Народный инспектор»

Подробности Опубликовано: 14.02.2017 07:16 Автор: Кирилл Свояков

Бессовестные водители размещают свои автомобили на газонах и пешеходных тротуарах не только в Дубне, но и в других городах Подмосковья, констатирует госадмтехнадзор региона.

Жители многоквартирных домов Подмосковья продолжают жаловаться на своих соседей, размещающих транспортные средства там, где летом зеленеет трава газона, заявила руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

– С начала 2017 года на портал «Добродел» поступило свыше 100 обращений граждан с просьбой принять меры в отношении граждан, размещающих транспортные средства на детских площадках, а также территориях, предназначенных для газонов и зеленых насаждений. А в прошедшем году на «Добродел» поступило почти 3 тысячи подобных жалоб, – уточнила Витушева.

Для защиты газонов и пешеходных зон от нахальных автолюбителей при помощи госадмтехнадзора с начала года установлено около 130 ограждений, препятствующих заездам на эти территории. Ситуацию контролируют внештатные инспекторы надзорного ведомства и представители общественности.

– По словам Татьяны Витушевой, в прошлом году в отношении недобросовестных автовладельцев было вынесено 11,2 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму свыше 16 миллионов рублей.

А в этом году на помощь волонтерам порядка придет специальная программа для смартфонов «Народный инспектор». Зафиксированный факт безобразия эта программа сразу отправит куда надо.