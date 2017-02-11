Здесь не будет электричества

Подробности
Опубликовано: 11.02.2017 08:14
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 13 по 17 февраля.

№ п/п Срок заявки Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей Содержание работ
Дата, время начала Дата, время окончания
1 15.02.2017 14:00 15.02.2017 16:00 ТП-254 РУ-0,4кВ с.ш. №1 ул. Дружбы 5 Пятерочка, магазин ИП Болтинский, ПКЗ "Мой дом", Общежитие №3 ГУПОЧ "Дубна", Корпус №1 ГУПОЧ "Дубна", "Строей" Техническое обслуживание
2 16.02.2017 14:00 16.02.2017 16:00 ТП-254 РУ-0,4кВ с.ш. №2 ул. Дружбы 5 Пятерочка, ул. Университетская 11 стр.15, Общежитие №3 ГУПОЧ "Дубна", Корпус №1 ГУПОЧ "Дубна", ООО Апатэк-Дубна, базовая станция сотовой связи ВР-50, ул.Дружбы 27, ул.Университетская, 8марта, Пятерочка Техническое обслуживание
3 14.02.2017 13:30 14.02.2017 16:00 ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.6 ул. Урицкого, 13-32 Устранение дефектов
4 15.02.2017 13:30 15.02.2017 16:00 ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.10 ул. Жуковского 13-29, пер. Октябрьский 7-24, ул. Октябрьская 26-42, 47-63, пер. Школьный 12-40 Устранение дефектов
5 16.02.2017 13:30 16.02.2017 16:00 ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.7 пер. Октябрьский 25-45, ул. Октябрьская 44а-58, ул. Ленина 56-70 Устранение дефектов

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