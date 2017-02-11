Здесь не будет электричества
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- Опубликовано: 11.02.2017 08:14
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в период с 13 по 17 февраля.
|№ п/п
|Срок заявки
|Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства
|Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей
|Содержание работ
|Дата, время начала
|Дата, время окончания
|1
|15.02.2017 14:00
|15.02.2017 16:00
|ТП-254 РУ-0,4кВ с.ш. №1
|ул. Дружбы 5 Пятерочка, магазин ИП Болтинский, ПКЗ "Мой дом", Общежитие №3 ГУПОЧ "Дубна", Корпус №1 ГУПОЧ "Дубна", "Строей"
|Техническое обслуживание
|2
|16.02.2017 14:00
|16.02.2017 16:00
|ТП-254 РУ-0,4кВ с.ш. №2
|ул. Дружбы 5 Пятерочка, ул. Университетская 11 стр.15, Общежитие №3 ГУПОЧ "Дубна", Корпус №1 ГУПОЧ "Дубна", ООО Апатэк-Дубна, базовая станция сотовой связи ВР-50, ул.Дружбы 27, ул.Университетская, 8марта, Пятерочка
|Техническое обслуживание
|3
|14.02.2017 13:30
|14.02.2017 16:00
|ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.6
|ул. Урицкого, 13-32
|Устранение дефектов
|4
|15.02.2017 13:30
|15.02.2017 16:00
|ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.10
|ул. Жуковского 13-29, пер. Октябрьский 7-24, ул. Октябрьская 26-42, 47-63, пер. Школьный 12-40
|Устранение дефектов
|5
|16.02.2017 13:30
|16.02.2017 16:00
|ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.7
|пер. Октябрьский 25-45, ул. Октябрьская 44а-58, ул. Ленина 56-70
|Устранение дефектов