Всем на осмотр в поликлинику!

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Опубликовано: 10.02.2017 06:11
Автор: ОД

Дубненская горбольница 18 февраля проводит Единый день диспансеризации.

В субботу 18 февраля в Дубненской городской больнице состоится Единый день диспансеризации.
Всех желающие проверить состояние своего организма приглашаются с  9:00 до 13:00 в поликлинику  на Большой Волге по адресу:  ул. 9 мая, д.7в, стр.1.
Диспансеризации в 2017 году подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927 годах.
Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!

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