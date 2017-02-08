Сегодня День российской науки

Подробности Опубликовано: 08.02.2017 09:10 Автор: ОД

Директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Матвеев поздравил всех своих коллег с Днем российской науки.

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем российской науки!

Российские ученые всегда были, есть и будут движущей силой во всех областях прогресса, основой процветания нашей страны. Их новые научные открытия имеют фундаментальное значение и инновационный характер. В эти дни в институте полным ходом идет выполнение научно-технических задач, намеченных новой Семилетней программой развития. Выражаю глубокую уверенность, что ученые и специалисты ОИЯИ сделают все необходимое для реализации стоящих перед Институтом масштабных задач. В канун этой даты в институте прошли сессии программно-консультативных комитетов, на которых обсуждался ход работ по созданию новых ядерно-физических установок, в том числе перспективных мега-сайенс проектов, включенных в российскую программу государственной поддержки.

Желаю коллективу Объединенного института ядерных исследований, ученым, инженерам, конструкторам, всем сотрудникам, работающим на предприятиях научно-исследовательского комплекса Дубны, нашим коллегам и партнерам в научных центрах России здоровья, благополучия, творческих успехов и новых научных открытий.

Академик Виктор Матвеев