Госуслуги полиции в Дубне

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 07:43 Автор: ОД

Отдел по вопросам миграции дубненского ОМВД предоставляет госуслуги по выдаче паспортов, постановке на регистрационный учет и урегулированию иные миграционных вопросов.

Жители Дубны могут обращаться за получением государственных услуг связанных с миграционными вопросами, выдачей заграничного и российского паспортов, получения временной регистрации и вида на жительство в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна, расположенный по адресу: г. Дубна ул. Курчатова, д.32, контактный телефон 8-926-241-43-57.

Для вашего удобства и экономии времени отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru (выбираете удобное для вас время и приходите за нужной услугой).



Дополнительную информацию о регистрации и получении услуг можно получить на сайте 50.мвд.рф/Gosuslugi или же на сайте дубна.50.мвд.рф в разделе «Деятельность» - «Государственные услуги».