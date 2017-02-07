Госуслуги полиции в Дубне

Подробности
Опубликовано: 07.02.2017 07:43
Автор: ОД

Отдел по вопросам миграции дубненского ОМВД предоставляет госуслуги по выдаче паспортов, постановке на регистрационный учет и урегулированию иные миграционных вопросов.

Жители Дубны могут обращаться за получением государственных услуг связанных с миграционными вопросами, выдачей заграничного и российского паспортов, получения временной регистрации и вида на жительство в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна, расположенный по адресу: г. Дубна  ул. Курчатова, д.32, контактный телефон  8-926-241-43-57.

Для вашего удобства и экономии времени отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна рассматривает заявления граждан через портал государственных услуг gosuslugi.ru (выбираете удобное для вас время и приходите за нужной услугой). 

Дополнительную информацию о регистрации и получении услуг можно получить на сайте 50.мвд.рф/Gosuslugi или же на сайте дубна.50.мвд.рф в разделе «Деятельность» - «Государственные услуги».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Госуслуги полиции в Дубне

Госуслуги полиции в Дубне

Депутаты хотят отчитаться

Депутаты хотят отчитаться

Глава Дубны приглашает предпринимателей на беседу

Глава Дубны приглашает предпринимателей …

У вас может пропасть электричество

У вас может пропасть электричество

Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 февраля

Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 феврал…

Акции против пьяниц и бездумных водителей

Акции против пьяниц и бездумных водителе…

Пенсионный фонд советует будущим пенсионерам

Пенсионный фонд советует будущим пенсион…

День донора уже скоро

День донора уже скоро

Изменения в порядке погребения и похоронного дела в Дубне

Изменения в порядке погребения и похорон…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться