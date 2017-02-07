Депутаты хотят отчитаться

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 07:16 Автор: ОД

Если хотите услышать, что могут рассказать местные депутаты о своей деятельности на ваше благо, можете с ними повстречаться. График встреч прилагается.

8, 9 и 14 февраля состоятся отчеты территориальных групп Совета депутатов города Дубны перед избирателями о деятельности Совета депутатов города Дубны за 2016 год.

8 февраля в 18:00 собирается отчитаться территориальная депутатская группа институтской части города и микрорайона Черная речка в зале заседаний Совета депутатов по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, к.117.

9 февраля в 18:30 готова к разговору с избирателями территориальная депутатская группа микрорайона Большая Волга в школе № 7 по адресу: г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 9, школа № 7, актовый зал.

14 февраля в 18:00 будет отчитываться территориальная депутатская группа левобережной части города в ДК «Октябрь» по адресу: г. Дубна, пл. Космонавтов, д.1, 2-й этаж, лекционный зал (к. 220).

Правда, наблюдая за деятельностью наших депутатов, все чаще приходится убеждаться в том, что кипучая словесная деятельность большинства из них в реальности оказывается громким пшиком. К сожалению. И все чаще приходится спрашивать себя, а так ли нужны нашему государству местные депутаты, если деньги на их содержание мы тратим, а депутатствуют они только для своей личной пользы. За редким исключением.