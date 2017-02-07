Глава Дубны приглашает предпринимателей на беседу

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Опубликовано: 07.02.2017 07:02
Автор: ОД

Глава Дубны в очередной раз готов поговорить с предпринимателями.

14 февраля в 17:00  в Торгово-промышленной палате Дубны состоится встреча Главы города Вячеслава Мухина с предпринимателями. Записаться на прием можно по телефонам в Дубне 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Для записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. Каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится до 20 минут.

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