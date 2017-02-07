Глава Дубны приглашает предпринимателей на беседу

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 07:02 Автор: ОД

Глава Дубны в очередной раз готов поговорить с предпринимателями.

14 февраля в 17:00 в Торгово-промышленной палате Дубны состоится встреча Главы города Вячеслава Мухина с предпринимателями. Записаться на прием можно по телефонам в Дубне 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Для записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. Каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится до 20 минут.