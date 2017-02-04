У вас может пропасть электричество

Подробности Опубликовано: 04.02.2017 09:34 Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» предупреждает жителей Дубны о проведении плановых ремонтных работ с возможным временным отключением электричества по следующим адресам:

Время начала работ Время окончания работ: Объекты: Адрес: Виды работ: 7 февраля 14:00 7 февраля 16:00 ТП-12 РУ-10кВ ул. Октябрьская,21, 23, 10 – 24, 25 – 43, Ленина,16, школа №1; Школьный пр-зд 1 – 21, 2 – 20 Техническое освидетельствование 8 февраля 14:00 8 февраля 16:30 ТП-13 РУ-10кВ ул. Центральная, 6 – 22, К.Маркса, 9 – 21, Ленина,3, Володарского, 2а. Техническое освидетельствование 10 февраля 9:00 10 февраля 12:00 ТП-132 РУ-10кВ Парк культуры и отдыха Техническое освидетельствование 7 февраля 9:00 7 февраля 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10 ул.Хлебозаводская, 12 – 22, пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3 – 26, ул.Березняка, 7 – 29, К.Маркса, 33 – 41 Замена ввода 8 февраля 19:00 8 февраля 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9 пер. Кировский, 10 – 28, Чапаевский, 9 – 23, Фрунзенский, 10 – 25, Пушкинский, 9 – 24, Горьковский, 9 – 25, ул.Хлебозаводская, 9 – 25, ул.К.Маркса, 43 – 61 Перетяжка провода