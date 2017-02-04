У вас может пропасть электричество
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- Опубликовано: 04.02.2017 09:34
- Автор: ОД
АО «Мособлэнерго» предупреждает жителей Дубны о проведении плановых ремонтных работ с возможным временным отключением электричества по следующим адресам:
|Время начала работ
|Время окончания работ:
|Объекты:
|Адрес:
|Виды работ:
|7 февраля 14:00
|7 февраля 16:00
|ТП-12 РУ-10кВ
|
ул. Октябрьская,21, 23, 10 – 24,
25 – 43,
Ленина,16,
школа №1;
Школьный пр-зд 1 – 21, 2 – 20
|Техническое освидетельствование
|8 февраля 14:00
|8 февраля 16:30
|ТП-13 РУ-10кВ
|
ул. Центральная, 6 – 22,
К.Маркса, 9 – 21,
Ленина,3,
Володарского, 2а.
|Техническое освидетельствование
|10 февраля 9:00
|10 февраля 12:00
|ТП-132 РУ-10кВ
|Парк культуры и отдыха
|Техническое освидетельствование
|7 февраля 9:00
|7 февраля 12:00
|ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10
|
ул.Хлебозаводская, 12 – 22,
пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3 – 26,
ул.Березняка, 7 – 29,
К.Маркса, 33 – 41
|Замена ввода
|8 февраля 19:00
|8 февраля 12:00
|ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9
|
пер. Кировский, 10 – 28, Чапаевский, 9 – 23,
Фрунзенский, 10 – 25, Пушкинский, 9 – 24, Горьковский, 9 – 25, ул.Хлебозаводская, 9 – 25, ул.К.Маркса, 43 – 61
|Перетяжка провода