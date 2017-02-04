У вас может пропасть электричество

Подробности
Опубликовано: 04.02.2017 09:34
Автор: ОД

АО «Мособлэнерго» предупреждает жителей Дубны о проведении плановых ремонтных работ с возможным временным отключением электричества по следующим адресам:

 

Время начала работ Время окончания работ: Объекты: Адрес: Виды работ:
7 февраля 14:00 7 февраля 16:00 ТП-12 РУ-10кВ

ул. Октябрьская,21, 23, 10 – 24,

25 – 43,

Ленина,16,

школа №1;

Школьный пр-зд 1 – 21, 2 – 20

 Техническое освидетельствование
8 февраля 14:00 8 февраля 16:30 ТП-13 РУ-10кВ

ул. Центральная, 6 – 22,

К.Маркса, 9 – 21,

Ленина,3,

Володарского, 2а.

 Техническое освидетельствование
10 февраля 9:00 10 февраля 12:00 ТП-132 РУ-10кВ Парк культуры и отдыха Техническое освидетельствование
7 февраля 9:00 7 февраля 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.10

ул.Хлебозаводская, 12 – 22,

пер. Красноармейский, 3-26, Базарный, 3 – 26,

ул.Березняка, 7 – 29,

К.Маркса, 33 – 41

 Замена ввода
8 февраля 19:00 8 февраля 12:00 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.9

пер. Кировский, 10 – 28, Чапаевский, 9 – 23,

Фрунзенский, 10 – 25, Пушкинский, 9 – 24, Горьковский, 9 – 25, ул.Хлебозаводская, 9 – 25, ул.К.Маркса, 43 – 61

 Перетяжка провода

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