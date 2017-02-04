Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 февраля

Подробности Опубликовано: 04.02.2017 09:30 Автор: ОД

В связи с работами на строительстве моста через Волгу в створе улицы Вернова в Дубне эта улица будет закрыта для движения автотранспорта с 5 февраля.

Запрет на движение по улице Вернова на участке от ее пересечения с улицей Станционной до перекрестка с проспектом Боголюбова будет действовать до окончания строительных работ.

Руководителю строительной компании ДТФ «Мостоотряд-90» А.В. Крымскому предложено установить ограждения вокруг места строительных работ и соответствующие дорожные знаки.