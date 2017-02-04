Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 февраля

Подробности
Опубликовано: 04.02.2017 09:30
Автор: ОД

В связи с работами на строительстве моста через Волгу в створе улицы Вернова в Дубне эта улица будет закрыта для движения автотранспорта с 5 февраля.

Запрет на движение по улице Вернова на участке от ее пересечения с улицей Станционной до перекрестка с проспектом Боголюбова будет действовать до окончания строительных работ.

Руководителю строительной компании ДТФ «Мостоотряд-90» А.В. Крымскому предложено  установить ограждения вокруг места строительных работ и соответствующие дорожные знаки.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
У вас может пропасть электричество

У вас может пропасть электричество

Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 февраля

Улицу Вернова в Дубне перекроют 5 феврал…

Акции против пьяниц и бездумных водителей

Акции против пьяниц и бездумных водителе…

Пенсионный фонд советует будущим пенсионерам

Пенсионный фонд советует будущим пенсион…

День донора уже скоро

День донора уже скоро

Изменения в порядке погребения и похоронного дела в Дубне

Изменения в порядке погребения и похорон…

Осторожно, за рулем идиоты

Осторожно, за рулем идиоты

Куда отправит Трамп наемных программистов? В Дубну, конечно!

Куда отправит Трамп наемных программисто…

Разыскивается гражданин Корюшкин

Разыскивается гражданин Корюшкин

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться