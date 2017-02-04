Акции против пьяниц и бездумных водителей

Подробности Опубликовано: 04.02.2017 09:24 Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в феврале дубненские автоинспекторы. Их цель – защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Дубне:

– 4февраля с 10:00 до 12:00,

– 12 февраля с 09:00 до 11:00,

– 18 февраля с 16:00 до 18:30,

– 24 февраля с 13:00 до 15:00,



Операция «Ребенок-пассажир, пешеход» проводится в Дубне:

– 7 февраляс 16:00 до 18:00,

– 15 февраля с 16:00 до 18:30,

– 21 февраля с 13:00 до 15:00,

– 27февраляс 16:00 до 18:00.