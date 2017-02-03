Пенсионный фонд советует будущим пенсионерам

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Опубликовано: 03.02.2017 08:32
Автор: ОД

Если хотите не потерять часть положенной пенсии, проверьте свою трудовую книжку.

Основным документом для подтверждения периодов работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования является трудовая книжка установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на день их внесения в трудовую книжку.

Внимательно просмотрите, нет ли в трудовой книжке помарок, подчисток, хорошо ли читаются записи, в том числе в печатях при увольнении, имеется ли отметка об изменении фамилии (если менялась), заверены ли печатью исправления. Все записи в трудовой книжке должны быть занесены с обязательным указанием наименования организации, периода работы в указанной организации, основания их внесения (приказ или распоряжение с указанием номера и даты). Если за время работы работника наименование организации изменяется, то об этом в трудовой книжке делается запись.

Если в трудовой книжке нет подтверждающих ваш стаж записей или обнаружили вышеуказанные недочеты, то обратитесь именно в ту организацию, где вы работали, или к ее правопреемнику за справкой о стаже. Если предприятие прекратило свое существование, то следует обратиться в вышестоящую организацию или архивную организацию.

Справки по телефону в Дубне 212-53-69

Ирина Борисова, начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц                                            

                                                                                                                                            

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