Изменения в порядке погребения и похоронного дела в Дубне
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- Опубликовано: 01.02.2017 10:26
- Автор: ОД
Администрация города Дубны напоминает, что с 2017 года функции уполномоченного органа по погребению и похоронному делу переданы Муниципальному казенному учреждению «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области».
Адрес МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области»:
Московская область, г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 2 А.
Телефоны:
Кадайверная служба (вывоз тела в морг) – 8 903 565 30 57
Оформление документов – 212 50 00, 212 47 30
Время работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 16. 30,
суббота – воскресенье: с 9. 00 до 13. 00.
Адрес электронной почты:
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