Изменения в порядке погребения и похоронного дела в Дубне

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Опубликовано: 01.02.2017 10:26
Автор: ОД

Администрация города Дубны напоминает, что с 2017 года функции уполномоченного органа по погребению и похоронному делу переданы Муниципальному казенному учреждению «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области».

Адрес МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области»:

Московская область, г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 2 А.

Телефоны:

Кадайверная служба (вывоз тела в морг) – 8 903 565 30 57

Оформление документов – 212 50 00, 212 47 30

Время работы:

понедельник – пятница: с 9.00 до 16. 30,

суббота – воскресенье: с 9. 00 до 13. 00.

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