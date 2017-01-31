Осторожно, за рулем идиоты

Подробности Опубликовано: 31.01.2017 16:06 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 31 января, около 12:30 на автотрассе А104 недалеко от Орево со стороны Дядьково произошлая тяжелая авария с пострадавшими. Столкнулись два легковых автомобиля. Один из них буквально сложился в гармошку от удара.

В направлении Дубны и Талдома возникла пробка. Из медленно двигавшихся в пробке мимо места происшествия машин можно было разглядеть лежавшего на земле водителя искалеченной светлой легковушки. Рядом стояла развернутая поперек дороги красная иномарка.

На месте аварии работали экипажи полиции.

Казалось бы, такая страшная картина должна была заставить увидевших ее водителей ехать осторожнее. Не тут-то было. Каждый второй, если не каждый первый, стремился вырваться из длинной пробки, как хомяк из трехлитровой банки. Ошалевшие люди за рулем легковых автомобилей, «Яндекс-такси», фур и даже заказного синего междугородного автобуса с пассажирами совершали немыслимые зигзаги на дороге, выскакивали друг за другом на встречную полосу, уворачиваясь в последний момент от двигавшегося навстречу транспорта, и совершали двойной и тройной обгон.

Безумцев не смущало, что пробка из тридцати – сорока автомобилей была плотной, что там кучей собрались длинные фуры и бензовозы. Обалдевшие торопыги, рискуя своей и чужой жизнью, испытывали судьбу и нервную систему. А экономили при этом в пути не больше пяти минут.

Пробка рассосалась сама собой в районе поворота на Талдом. И ехавшие спокойно за ней нормальные люди догнали на подходе к Дубне внервленных любителей быстрой езды.

Чтобы уберечь нормальных людей от неадекватных водителей на дороге, при выдаче водительских прав надо было бы проверять не только знание Правил дорожного движения, но и способность претендента на место за рулем логически мыслить. Если человек способен рассудить, что жизнь дороже сэкономленных пяти, десяти минут и даже часа, то права выдавать ему можно.