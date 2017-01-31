Куда отправит Трамп наемных программистов? В Дубну, конечно!

Подробности Опубликовано: 31.01.2017 04:45 Автор: Наталия Теряева

Пятничное распоряжение Трампа от 27 января не пускать в США беженцев из Сирии и некоторых мусульманских стран, опасных терроризмом, испугало владельцев брендовых IT-компаний, начиная с Брина и Цукерберга.

Трамп распорядился запретить въезд в США на неопределенное время даже для тех мигрантов из названных стран, которым уже успели выдать визы в США и гринкарты.

«Неудивительно, что это уже сказалось на работниках многих из крупнейших технологических компаний, которые извлекли эти таланты из глобального пула», – тут же забеспокоился американский интернет-портал Techcrunch, специализирующийся на освещении информационных технологий и стартапов.

В длиннющем, с пятницы постоянно обновляющемся материале о деталях отлучения от США беженцев и о беспокойстве IT-отрасли Techcrunch собрал тревожные высказывания лидеров IT-технологий.

Переживает Google во главе с Брином и отзывает своих сотрудников из-за рубежа.

Выражает беспокойство Facebook и оценивает влияние распоряжения Трампа на свои рабочие кадры. Правда, Цукерберг надеется, что Трамп все же что-нибудь придумает для въезда в страну людей большого таланта.

Microsoft разделяет озабоченность коллег и оказывает своим сотрудникам необходимую юридическую помощь.

Гендиректор LinkedIn тревожно напоминает,что многие компании из списка Fortune 500 основаны иммигрантами или их детьми.

Руководитель Apple Тим Кук прямо заявляет, что его компания даже существовать не сможет без иммигрантов, не говоря уже о процветании и внедрении инноваций.

Гендиректор Uber насчитал в своей фирме двенадцать пострадавших от распоряжения Трампа сотрудников и собирается по этому поводу встретиться с Президентом США.

Илон Маск слегка взолнован, но надеется, что эти меры временные. Tesla может переждать, у нее сотрудников не очень много.

Руководитель Adobe Шантану Нарайен напоминает, что он сам – иммигрант и разделяет тревогу вместе со своими сотрудниками, хоть и является гражданином США.

Гендиректор Mozilla называет запрет Трампа на иммигрантов разрушительным для инноваций и экономического роста.

В том же духе написали свои твиты и письма по электронной почте представители еще 21 IT-бренда, включая Intel, Twitter, Oracle.

Вот какими ценными для инноваций оказались программисты из стран третьего мира. Без их талантов экономика США обещает погибнуть.

Так и подмывает узнать, в чем же кроется могущество таланта мусульманских программистов, раз без них не могут ни Брин, ни Кук, ни Цукерберг.

И тут подворачивается любопытный текст на стене социальной сети Вконтакте русского айтишника в Гонконге, руководителя учебного центра по информационным технологиям Руслана Карманова.

Цитирую:

«Базис хайтех-компаний США – это не разработки и открытия. Это налоговые льготы "на грани законности", как у офшорных "ирландских" Эппла, Гугла и МС. Это грошовая бесправная рабочая сила, которую профессионально крутят на нефритовом жезле, приговаривая "ты ща потерпи, скоро всё будет хорошо, ты пока сейчас за копейку впахивай и всем ври, что всё зашибись, а потом вработаешься, в смысле потом всё поменяется, ну ты нам не веришь что ли?", резко снижающая риски и расходы на персонал.

Местным и платить больше надо, и ответственность выше, и права они свои знают. А этому просто "я те ща визу аннулирую, гном, и ты назад в свой задрищенск поедешь, притом позорно с голой жопой, и все будут пальцами тыкать "смотрите, смотрите, вот Вася, у которого в США ничего не вышло идёт!" – хочешь?" – и всё, вопросы "кто выйдет работать в дополнительную смену и выходные" закрыты.

Это патентование всего и вся – не в силу гениальности, а чтобы "успеть застолбить необычное, вдруг кто-то придумает такое же и придумает заодно, как это использовать - а мы не смогли, но уже застолбили, и он нам сразу денег должен будет".

Мне поэтому дико интересно читать, когда какой-нибудь, допустим, русскоязычный сотрудник IT-фирмы с "головой" в Калифорнии пишет "ахаха Трамп чурок ща двинет" – он вообще в курсе, что с точки зрения американского собственника, он и есть чурка-то главный? Притом не "полезный", как мексиканец, который говно лопатой убирает – тут-то с мексиканцем конкурировать только айтишник изо Львова сможет, тупо половинную цену назначив и единственное условие "вы меня как ит-директора оформьте только" – а такой, который отнимает высокооплачиваемое рабочее место у местного».

Ну, вы поняли. Талантище программистов-иммигрантов в том, что они согласны на маленькую зарплату. Причем так талантливы не только мусульманские программисты. Просто сегодня «попали» они, а завтра волна может накрыть и наших бывших соотечественников в Силиконовой долине.

И вот тут выходит с распростертыми объятиями Дубна и говорит: «Эй, парни, а мы вас уже лет пятнадцать ждем! Двигай к нам! Через пару лет мост построим прямо в Российский центр программирования. Потом центр программирования забабахаем. Трамп к тому времени с распоряжением про вас и подтянется. Так что вы, это, готовьтесь. У нас уже дело на мази».

А что?