Разыскивается гражданин Корюшкин

Подробности Опубликовано: 30.01.2017 14:41 Автор: ОД

ОМВД России по г.о. Дубна по подозрению в совершении серии краж разыскивается ранее неоднократно судимый Корюшкин Максим Николаевич 13.05.1982 г.р.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, оттопыренные уши, волосы темные средней длины, на обеих руках татуировки - перстни. Прозвище – «Сипсик».

Если вы владеете информацией о местонахождении данного гражданина – просьба незамедлительно сообщить в Дежурную часть по тел.:

8-496-212-40-00, 8-496-214-71-19 или по единому номеру 112.

P.S. В полиции уточнили, что рост гражданина Корюшкина достигает 165 см, а не 175 см, как некоторые читатели подумали, глядя на фото разыскиваемого. Просто гражданин находился на некотором расстоянии от линейки в момент его фотосъемки, и перспектива исказила его реальный показатель роста.