ОКВЭД для налоговой декларации изменился

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Опубликовано: 27.01.2017 07:46
Автор: ОД

При подаче налоговых деклараций указываем коды только по новому ОКВЭД.

ФНС России письмом от 09.11.2016 № СД-4-3/21206@ напомнила, что начиная с 1 января 2017 года на титульных листах налоговых деклараций за 2016 год необходимо указывать код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

Старый ОКВЭД с этой даты утратил силу. Переходный период, в течение которого можно было применять оба кода ОКВЭД, закончился.

При представлении уточненных налоговых деклараций и корректирующих сведений за предыдущие отчетные периоды указывается тот же код ОКВЭД, который был указан в первичных налоговых декларациях и сведениях.

Сведения о видах экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, были приведены ФНС России в соответствие с ОКВЭД2 с учетом переходных ключей, разработанных Минэкономразвития России.

Налогоплательщики могут проверить корректность присвоенных новых кодов ОКВЭД 2, в том числе и код основного вида деятельности, получив в электронном виде выписку из государственных реестров.

Получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронной форме можно на официальном сайте ФНС России с помощью электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Личные кабинеты налогоплательщика также позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получать выписки из реестров.

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области

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ОКВЭД для налоговой декларации изменился

ОКВЭД для налоговой декларации изменился

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