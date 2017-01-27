Электрички между Москвой и Дубной сегодня задерживаются

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Опубликовано: 27.01.2017 07:28
Автор: Кирилл Свояков

На станции Яхрома оборвался контактный провод. Или подвела техническая несиправность подвижного состава.

По информации телеканала "360", обрыв контактного провода на станции Яхрома Дмитровского района выхвал задержку и отмену электричек Савеловского направления Московской железной дороги. Эту информацию телеканалу сообщили очевидцы. Поезд из Дмитрова в Москву задержан на один час 12 минут, еще один отменен, также задержан на 30 минут поезд из Дубны в Москву.

Частично отменен поезд от Икши до Дмитро, задержан на 27 минут электропоезд от Вербилок до Кубинки.

По данным ЦППК, причиной сбоя в движении поездов стала техническая неисправность подвижного состава.

По словам очевидцев, оборвался контактный провод на станции в Яхроме Дмитровского района.

Одно из двух. Но главное, чтобы поскорее наладили движение.

А пока рассчитываем на автобусы.

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