Получите 100 миллионов рублей в год

Подробности Опубликовано: 25.01.2017 04:47 Автор: Кирилл Свояков

Министерство инвестиций и инноваций Московской области предлагает субсидии промышленным предприятиям региона.

Правительство РФ решило подтолкнуть промышленные предприятия страны к использованию потенциала российских вузов. Правительство думает, что это поможет развитию наукоемкого производства и что такая мера станет стимулом к инновационной деятельности в российской экономике.

В качестве толчка к инновациям Правительство РФ предлагает дать промышленным предприятиям субсидии на срок от одного года до 3-х лет объёмом до 100 млн. рублей в год. Субсидии могут быть потрачены на финансирование комплексных проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых совместно производственными предприятиями и высшими учебными заведениями.

Эта мера поддержки не нова. Она утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»

на 2013 – 2020 годы».

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе на право получения субсидии промышленное предприятие должно:

а) представить проект, предусматривающий выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ российскими образовательными организациями высшего образования, государственными научными учреждениями;

б) направить на реализацию проекта собственные средства в размере не менее 100 процентов объема субсидии. При этом не менее 20 процентов этих средств должны быть использованы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Заинтересованные в получении субсидий предприятия должны направить заявку на участие в срок до 12:00 13 февраля 2017 года на почтовый адрес Министерства образования и науки Российской Федерации: 125993, Москва, улица Тверская, дом 11

ГСП-3. Можно передать заявку с курьером в окно приема заявок по адресу: 125993, Москва, Брюсов переулок, дом 21, Экспедиция.

По вопросам формирования пакета документов для участия в конкурсе и процедуре подачи заявок обращаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефонам «Горячей линии»: +7 (495) 989-73-76 доб. 302, 303 и круглосуточно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .