Работодателей просят отозваться
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- Опубликовано: 17.01.2017 05:47
- Автор: ОД
Дубненский центр занятости населения обратился за срочной помощью к работодателям.
Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение Mосковской области Дубненский центр занятости населения приглашает вас к сотрудничеству по организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Сегодняшние подростки – это кадровый потенциал страны. Направить кипучую энергию в нужное русло возможно, лишь предложив им реальное взрослое дело – оплачиваемую работу.