Работодателей просят отозваться

Подробности Опубликовано: 17.01.2017 05:47 Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения обратился за срочной помощью к работодателям.

Уважаемые работодатели!

Государственное казенное учреждение Mосковской области Дубненский центр занятости населения приглашает вас к сотрудничеству по организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Сегодняшние подростки – это кадровый потенциал страны. Направить кипучую энергию в нужное русло возможно, лишь предложив им реальное взрослое дело – оплачиваемую работу.