Работодателей просят отозваться

Подробности
Опубликовано: 17.01.2017 05:47
Автор: ОД

Дубненский центр занятости населения обратился за срочной помощью к работодателям.

Уважаемые работодатели!

Государственное казенное учреждение Mосковской области Дубненский центр занятости населения приглашает вас к сотрудничеству по организации временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Сегодняшние подростки – это кадровый потенциал страны. Направить кипучую энергию в нужное русло возможно, лишь предложив им реальное взрослое дело – оплачиваемую работу.

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Работодателей просят отозваться

Работодателей просят отозваться

Мошенники нацелились на доплату пенсионерам

Мошенники нацелились на доплату пенсионе…

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

Участковые Дубны хотят отчитаться перед …

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о л…

Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Предпринимателям пора отчитаться об отхо…

Глава Дубны снова принимает предпринимателей

Глава Дубны снова принимает предпринимат…

В Дубне учили водителей и пешеходов видеть друг друга на дороге

В Дубне учили водителей и пешеходов виде…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

ГЖД увеличило погрузку на 3,2 процента в 2016-ом
Об этом в конце рабочей недели сказали в пресс-центре СвЖД. В прошлом 2016 году, ...

Официальный курс валют НБУ: стоимость доллара «пробила» отметку в 27 грн
Нацбанк снизил фициальный курс гривны еще на 30 копеек. Евро также подорожал ...

Автомобили Шкода подорожали в Российской Федерации
В Российской Федерации зимой зафиксирован рост цен на автомобили чешского бренда ...

McDonald’s продаст часть своего бизнеса в Японии
Об этом проинформировала газета «Уолл-стрит джорнэл» ссылаясь на источники, ...

Бывшие работники ВЭБа пожаловались Медведеву на увольнения
Руководство в ВЭБ сменилось зимой 2014 года, когда у многих людей вырос интерес ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться