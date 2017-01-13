Конкурс для оздоравливающейся молодежи

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Опубликовано: 13.01.2017 14:33
Автор: Кирилл Свояков

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» представляет Национальный молодёжный проект «Моя альтернатива». Это фестиваль для тех, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.

Цели конкурса – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и  распространения лучших форм молодежного досуга.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия:

«Я двумя руками за то, что надо возрождать молодежный, уличный спорт. Потому что куда не посмотришь, молодежь сидит с телефонами, планшетами. На самом деле это тоже очень интересно, и тоже, безусловно, нужно. Ведь это совсем другое поколение. Совершенно по-другому образованные люди, которые знают очень много. Но мы точно знаем, что если человек ходит один час в неделю, то он проживает на 7-12 лет больше, чем его сверстники. Это данные всемирно известной клиники имени братьев Мейо в Рочестере, штат Миннесота. А что происходит дальше? Если человек начинает ходить час, то у него появляется потребность увеличить эту нагрузку, и он начинает ходить два часа. Когда он начинает ходить два часа, то он еще дополнительно идет в бассейн. Далее он обращается к футболу, волейболу, воркауту. И вот на этом, скажем, в тех же США построена вся политика. У них потрясающий университетский спорт. Там зрителей бывает больше, чем на играх профессионалов. Потому что это всем интересно. Я абсолютно за то, чтобы ГТО пришло полноценно, полномасштабно. Пускай это выкладывается в Интернет, чтобы мы знали об успехах ребят. Удачи!».

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов:

«Ежегодно я посещаю десятки городов в нашей стране, провожу мастер-классы для юных гимнастов, общаюсь с ребятами и их родителями. Главное, что я пытаюсь донести до людей: здоровый образ жизни необходимо формировать с детского возраста. У вас должно появиться главное – цель. Ее нужно найти, увидеть или придумать  – тогда весь процесс пойдет по-другому. Любой вид деятельности должен быть оправдан целью. У меня, спортсмена, такая была  – и я к ней шел, в конце концов реализовав. Вы должны четко видеть образ желаемого, осознать его важность и значимость. Далее – составить план, который поможет начать движение к цели. Возможно, первым шагом на пути к ней станут видеоролики участников конкурса «Моя альтернатива». Если таким образом у вас получится мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом хотя бы одного человека, то это уже, вне всяких сомнений, станет победой».

Конкурс пройдет в три этапа (ПОЛОЖЕНИЕ).

Первый этап – сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации – www.ligazn.ru – завершится 19 февраля.

Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдет с 6 по 26 марта в формате открытого интернет-голосования. По его итогам будут определены 20 финалистов. Еще 3 финалиста будут определены по решению конкурсной комиссии.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 19 – 21 апреля в Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на Молодежном фестивале «Моя альтернатива».

Пять победителей конкурса будут определены конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:  

 I место (1 победитель) – 75 000 рублей,

 II место (2 победителя) – 50 000 рублей (каждому),

 III место (2 победителя) – 30 000 рублей (каждому).

(В сумму всех денежных премий включены налоги).

Справка

Всероссийский интернет-конкурс молодежного досуга «Моя альтернатива» является одним из мероприятий одноименного Национального молодёжного проекта, направленным на выявление лучшего видеосюжета о проектах, инициативах и практиках различных форм молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни.

В дальнейшем победители конкурса примут участие во Всероссийской информационно-пропагандистской  оздоровительной акции «Волна здоровья» в регионах России, где расскажут молодежи о своем здоровом образе жизни.

Партнерами проекта выступают: Российский союз молодежи, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РоссийскийуУниверситет дружбы народов.

Церемония награждения победителей состоится в рамках Молодежного фестиваля «Моя альтернатива» в апреле 2017 г.

Кроме денежных премий и дипломов победителям конкурса будет предоставлена возможность представить свои видеосюжеты в регионах России.

В настоящее время организатором интернет-конкурса является Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Океан сердец». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Группы Лиги в соцсетях:

FB: https://www.facebook.com/groups/ligazn/  #ligazn

VK: https://vk.com/ligazn_official  #ligazn_official

Хештеги: #Лигаздоровьянации #Мояальтернатива


Вопросы и пожелания можно задать по почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Видеоанонс Проекта (смотреть)

Буклет Проекта (читать)


История проекта

С самого начала существования Общероссийской организации «Лига здоровья нации» ее безусловным приоритетом стала пропаганда и формирование здорового образа жизни, в частности борьба с курением, потреблением алкоголя и наркотиков. В 2005 году Лига впервые провела Всероссийскую спортивно-пропагандистскую акцию «Марафон здоровья» - комплекс спортивно-зрелищных, соревновательных, культурно-развлекательных и образовательных мероприятий, направленных на формирование мотивации у молодёжи к ведению здорового образа жизни. В 2006 году появился проект «Общество против наркотиков», в 2008 – «Россия без табака», в 2009 году – «Безалкогольная Россия». В каждом из проектов приняли участие тысячи людей разных возрастов. Проект «Россия без табака» поддержали 1 млн. граждан страны. А в 2012 году Лига передала Правительству 100 тысяч подписей россиян в поддержку антитабачного закона, подготовленного Минздравсоцразвития РФ. Все эти проекты были ориентированы, прежде всего, на молодежь. В итоге, в 2012 году Лига объединила их в один общенациональный молодежный проект «Моя альтернатива».

За 4 года в конкурсе приняли участие более 2,5 тыс. уникальных видеоработ от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всех концов страны. География Конкурса самая широкая – более 1 тыс. городов, сел и поселков от Севастополя до Владивостока. Так, например, в 2016 году первое место занял молодой человек из Железногорска, сумевший сплотить большую команду единомышленников, которая проводит массовые спортивные мероприятия по всей Сибири. В 2015 году победителем конкурса стал инвалид-колясочник из северного города Нижневартовска, занимающийся пауэрлифтингом. А в 2014 году победитель конкурса из Тольятти покорил Интернет-аудиторию и жюри благодаря видеоролику «Я ушел в тайгу» и своим собакам Сибирской породы хаски. В своем ролике он рассказал, что благодаря увлечению – упряжке ездовых собак, на которых он участвует в гонках, с которыми теперь работает и ходит в экспедиции по Северной Карелии, он привел своей вес в норму. Альтернатива еще одного участника Конкурса из Севастополя, благодаря победе в нем, получила поддержку городских властей. Также видео об увлечениях другого участника Конкурса выиграло российский этап конкурса Jaguar Land Rover и Virgin Galactic, в результате он поехал представлять Россию на международный этап в Великобритании. Молодежь сегодня осваивает новые увлечения – катание на дрифт трайке, уницикле, рипстике, занимается роуп и бейз джампингом, моду набирает воркаут и паркур. Все, кто участвует в Конкурсе, не ищут легких путей и являются настоящими примерами для молодежи. Они живут под девизом «Semper in motu» («Всегда в движении»).

В гала-концертах конкурса принимали участие такие популярные исполнители и коллективы, как EMIN, 5STA FAMILY, ПИЦЦА, FRANKY, BURITO, T-KILLAH, ЭЛЕМЕНТ, Елена Темникова, Алла Рид (финалистка шоу «Голос») известные ди-джеи SWANKY TUNES, MR.SIMON (Радио ENERGY) и многие другие. Ведущими выступали популярные теле и радиоведущие Антон Комолов и Таня Шилина.

Проект «Моя альтернатива» поддерживали: известная спортсменка и телеведущая Ирина Слуцкая, бывший российский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории, эксчемпион мира Николай Валуев, трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный призер чемпионата мира Антон Голоцуцков. Благодаря своей зрелищности праздник собирает тысячи молодых зрителей.

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