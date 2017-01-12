Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Подробности
Опубликовано: 12.01.2017 06:36
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе.   

Темы семинара 19 января 

Взыскание задолженности с физических лиц в порядке ст. 48 НК РФ

Имущественные налоги (льготы)

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков

Интернет-сервисы

Время проведения семинара: 11:00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400. Телефоп для справок: 8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

Участковые Дубны хотят отчитаться перед …

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о л…

Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Предпринимателям пора отчитаться об отхо…

Глава Дубны снова принимает предпринимателей

Глава Дубны снова принимает предпринимат…

В Дубне учили водителей и пешеходов видеть друг друга на дороге

В Дубне учили водителей и пешеходов виде…

Как весело провести Рождество с детьми

Как весело провести Рождество с детьми

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Как в Дубне учат родителей заботиться о детях

Как в Дубне учат родителей заботиться о …

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции
В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы
Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Тим Кук поведал о феноменальном успехе наушников AirPods
По утверждению тех, кто уже приобрел AirPods, отмечают, что они очень ...

КЧР предоставили возможность создавать зоны территориального развития
Список регионов Российской Федерации , в которых областные власти могут ...

Русские авиакомпании в конце осени увеличили транспортировки на 16%
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» осенью вырос на 18,1%, пассажирооборот ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться