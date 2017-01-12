Семинар в налоговой для всех. Бесплатный
- Подробности
- Опубликовано: 12.01.2017 06:36
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе.
Темы семинара 19 января
Взыскание задолженности с физических лиц в порядке ст. 48 НК РФ
Имущественные налоги (льготы)
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС: преимущества, информационное обслуживание налогоплательщиков
Интернет-сервисы
Время проведения семинара: 11:00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400. Телефоп для справок: 8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.