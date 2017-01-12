Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Тим Кук поведал о феноменальном успехе наушников AirPods По утверждению тех, кто уже приобрел AirPods, отмечают, что они очень ...

КЧР предоставили возможность создавать зоны территориального развития Список регионов Российской Федерации , в которых областные власти могут ...