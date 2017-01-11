Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

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Опубликовано: 11.01.2017 07:15
Автор: ОД

В субботу 14 января в 10:00 состоится единый отчёт участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за  2016 год. Приглашаем жителей и гостей города на встречу!

На каждом участке присутствуют ваши участковые, руководители подразделений, председатель общественного совета и представители администрации города, которым вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Жителей левобережья приглашаем в ДК «Октябрь», комната № 222

Жителей правобережной части города приглашаем в школу № 2 (ул. Школьная, д.3), кабинет № 31

Жителей институтской части города приглашаем в здание администрации (ул. Балдина, д.2)

 

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

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Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

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