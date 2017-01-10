Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

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Опубликовано: 10.01.2017 07:47
Автор: ОД

Учителей города каждый год поощряет именными грантами Объединенный институт ядерных исследований. Вот и снова дирекция ОИЯИ приглашает учителей школ г. Дубны принять участие в XVII городском конкурсе учителей на грант ОИЯИ.

Решение о присуждении гранта выносится жюри ОИЯИ по итогам конкурса между претендентами ко Дню образования ОИЯИ (26 марта 2017 г.). Правом выдвижения претендента обладают директор школы, где работает претендент; педагогический совет; родительский комитет; методическое объединение учителей. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: характеристику с места работы с указанием разряда учителя; описание метода работы учителя, копии дополнительных дипломов, если они имеются.

Документы должны быть направлены в дирекцию ОИЯИ, срок подачи для участия в конкурсе до 28 февраля 2017 года. 

Ответственная за сбор документов старший научный сотрудник Научно-организационного отдела УНОРиМС ОИЯИ Людмила Константиновна Иванова. 

Справки по телефону +7 (49621) 6-34-02 или по адресу: г.Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6, ком. 16, 18 (с 15-00 до 17-00)

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