Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Подробности Опубликовано: 10.01.2017 07:40 Автор: ОД

Минэкологии Московской области напоминает малому и среднему бизнесу: пришел срок сдать отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся природопользователями, до 15 января 2017 года должны сдать отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2016 год (за исключением статистической отчетности).

Отчетность составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится у отчитывающегося субъекта МСП, а второй вместе с электронной версией отчетности на магнитном носителе представляется в Минэкологии Московской области.

Отчет, предоставляемый в бумажном виде, должен быть прошит, скреплен печатью и подписью руководителя отчитывающегося субъекта МСП (индивидуального предпринимателя), страницы пронумерованы сквозной нумерацией.

Способы подачи: в окно приема документов Дома Правительства Московской области или почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск, Московская область, 143407.

Датой представления отчетности считается отметка Минэкологии Московской области о принятии или дата почтового отправления.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (498) 602-2044 (доб. 58200, 42050).