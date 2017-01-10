Глава Дубны снова принимает предпринимателей

Подробности Опубликовано: 10.01.2017 07:33 Автор: ОД

Глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин во вторник 17 января в 17:00 в Торгово-промышленной палате Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей.

Записаться на приём можно по телефонам в Дубне 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. Каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится до 20 минут.