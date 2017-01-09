В Дубне учили водителей и пешеходов видеть друг друга на дороге

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Опубликовано: 09.01.2017 06:39
Автор: Анастасия Григоренко

"Сбавь скорость перед "зеброй", – убеждали в праздничные дни водителей активисты Дубненско-Талдомского отделения "Молодой гвардии" и дубненские инспекторы ГИБДД.


Пешеходные переходы – наиболее опасные участки дорожного движения, поэтому для молодогвардейцев и инспекторов главной целью было напомнить автомобилистам о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом, чтобы не оказаться в ситуации, когда предотвратить несчастный случай уже слишком поздно.
Наезд на пешехода – один из наиболее тяжелых видов ДТП, поскольку пешеходы по сравнению с водителями физически не защищены. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.
Одной из причин наездов на пешеходов на пешеходных переходах является тот факт, что водители, подъезжая к пешеходному переходу, не предпринимают заранее мер безопасности, не снижают скорость. Призывая водителей сбавить скорость перед "зеброй", инспекторы ГИБДД и активисты "Молодой гвардии" объясняли водителям необходимость приторзмозить, если перед переходом остановились машины в соседних рядах.
Ответственность за ДТП может понести не только водитель, но в отдельных случаях и пешеход. Поэтому и воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах необходимо с самого детства – в семье, в школе, путем примера. Если ты водитель – снижай скорость перед пешеходными переходами, давая своему транспортному средству расстояние в тормозной путь. Если ты пешеход – остановись перед пешеходным переходом, убедись, что тебя пропускают, не отвлекайся на разговоры по телефону и прослушивание музыки и спокойно переходи дорогу. И происшествий при взаимном уважении станет намного меньше.

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