Как весело провести Рождество с детьми
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- Опубликовано: 07.01.2017 10:07
- Автор: Кирилл Свояков
Рождество объединяет всех нас общей радостью. В кои-то веки можно провести целый день дома всей семьей! И притом не только за трапезой. Насладимся друг другом за веселыми и познавательными играми.
Каждый взрослый знает, что дети не любят есть суп и мясо, хоть это и полезно для их здоровья. Так что если решили пригласить в гости приятелей ваших детей, угостите их лекгими сладостями. Пусть на столе будет компот или фруктовые соки, печенье и пряники. И самый простой тортик. Его можно приготовить вместе с детьми.
С вечера намажьте вафельные коржи сгущенкой и фруктовым джемом. Намазали нижний корж сгущенкой, сверху кладем следующий и намазываем его джемом. И так все коржи поочередно выкладываем стопкой на тарелку, чередуя начинки. Самый верхний корж не будем мазать ничем, чтобы дети не пачкали рук, когда будут брать готовый тортик руками. Ставим торт в холодильник – коржам нужно пропитаться до утра.
Наверняка детям понравится традиционная рождественская кутья: ложку отварного риса прямо в тарелке заливаем фруктовым компотом, не жалея фруктов.
И вот наступило Рождество. Елка светится огнями, стол накрыт. После угощения хочется порезвиться.
Будем чередовать подвижные игры (эстафеты и прятки) со спокойными настольными.
Самая простая эстафета, например, такая. Дети по очереди становятся на колени на стул и пытаются забросить небольшой предмет (прищепку, ручку, маленькие мячи, конфеты, монетки, орешки) в коробку или корзину, стоящую в 4 – 5 метрах от игрока. Тот, кто смог забросить самое большое количество предметов в корзину, считается победителем и в качестве приза может забрать из корзины все, что там находится.
Или другая эстафета. Очень смешная. Помните фильм «Я шагаю по Москве»? Там в парке Горького две команды рисовали лошадь. Вот и мы разделимся на две команды. Только рисовать будем не лошадь.
Итак, прикалываем к стене два листа ватманской бумаги, выдаем каждой команде по фломастеру и по коробке с одинаковым набором записок. В записках указаны части фигуры.
Наша задача – изобразить русскую красавицу. В записках части фигуры обозначены, к примеру, так: корона, коса, глаза, нос, рот, рукавички, сапожки... Главное – не пропустить ни одной части, чтобы рисунок был как можно полнее.
Набор записок в каждой коробке перемешивается. Коробки ставятся под каждый из двух ватманских листов на стене.
По команде «старт» первый игрок добегает с фломастером до стены, вытаскивает из своей коробки записку, читает, что ему нарисовать, изображает это на листе, убегает, передает фломастер-эстафету следующему участнику и становится в конец очереди. Следующий игрок, получивший фломастер, так же бежит к стене, читает, рисует и возвращается. Это очень весело!
Выигрывает команда, чей рисунок будет более симпатичен.
Возбуждение после эстафеты хорошо успокоить за настольными играми.
Игра "Из конца в начало"
Ведущий называет какое-нибудь слово, например, "астрономия". Каждый из участников игры записывает в столбик это слово дважды – с начала и с конца:
а
с
т
р
о
н
о
м
и
я
я
и
м
о
н
о
р
т
с
а
Задача игроков – в каждый строчке дописать к первой букв столько букв, чтобы получилось слово, состоящее не менее чем из 4 букв.
Тот, кто первым подберет слова во всех строчках, сообщает об этом остальным игрокам, и все прекращают составление слов. Первый зачитвает свои слова вслух, и если какое-то из названных слов есть у других игроков, они его вычеркивают.
Выигрывает тот, у кого останется самое большое количество невычеркнутых слов.
Игра "Сквозная буква"
Выбирают какую-нибудь букву, которую условливаются считать сквозной. Например, выбрали букву "к". Теперь нужно столбиком написать слова (имена существительные). В каждом из этих слов должно быть, например, шесть букв, а пятое место во всех составленных словах должна занимать буква "к". К примеру.
гальКа
дранКа
древКо
фениКс
собаКа
пташКа
Кто больше напишет слов, тот и победитель.
Игра "Лестница"
Ведущий называет букву. Игроки ее записывают. С этой буквы будут начинаться все слова, которые будут составлять участники игры. Слова располагаются лестницей: первой стоит названная ведущим буква. Под ней ставится слово, состоящее из двух букв, первая из которых - названная, ниже - слово, состоящее из трех букв (первая - названная) и т.д. Выигрывает тот, кто в установленное время составит самую длинную лестницу.
п
па
пар
парк
пенал
И вот праздник походит к концу, а гостям и хозяевам расставаться не хочется. Давайте подарим друг другу грамоту на прощание! Пусть каждый прямо сейчас фломастером нарисует на четвертинке листа бумаги рождественскую елку и напишет свое пожелание: самому ловкому, самому веселому, самому находчивому. А тепеь обменяемся грамотами. Теперь все друзья ваших детей будут с гордостью показывать свои грамоты родителям, вспоминая прошедшее веселье.