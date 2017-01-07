Как весело провести Рождество с детьми

Подробности Опубликовано: 07.01.2017 10:07 Автор: Кирилл Свояков

Рождество объединяет всех нас общей радостью. В кои-то веки можно провести целый день дома всей семьей! И притом не только за трапезой. Насладимся друг другом за веселыми и познавательными играми.

Каждый взрослый знает, что дети не любят есть суп и мясо, хоть это и полезно для их здоровья. Так что если решили пригласить в гости приятелей ваших детей, угостите их лекгими сладостями. Пусть на столе будет компот или фруктовые соки, печенье и пряники. И самый простой тортик. Его можно приготовить вместе с детьми.

С вечера намажьте вафельные коржи сгущенкой и фруктовым джемом. Намазали нижний корж сгущенкой, сверху кладем следующий и намазываем его джемом. И так все коржи поочередно выкладываем стопкой на тарелку, чередуя начинки. Самый верхний корж не будем мазать ничем, чтобы дети не пачкали рук, когда будут брать готовый тортик руками. Ставим торт в холодильник – коржам нужно пропитаться до утра.

Наверняка детям понравится традиционная рождественская кутья: ложку отварного риса прямо в тарелке заливаем фруктовым компотом, не жалея фруктов.

И вот наступило Рождество. Елка светится огнями, стол накрыт. После угощения хочется порезвиться.

Будем чередовать подвижные игры (эстафеты и прятки) со спокойными настольными.

Самая простая эстафета, например, такая. Дети по очереди становятся на колени на стул и пытаются забросить небольшой предмет (прищепку, ручку, маленькие мячи, конфеты, монетки, орешки) в коробку или корзину, стоящую в 4 – 5 метрах от игрока. Тот, кто смог забросить самое большое количество предметов в корзину, считается победителем и в качестве приза может забрать из корзины все, что там находится.

Или другая эстафета. Очень смешная. Помните фильм «Я шагаю по Москве»? Там в парке Горького две команды рисовали лошадь. Вот и мы разделимся на две команды. Только рисовать будем не лошадь.

Итак, прикалываем к стене два листа ватманской бумаги, выдаем каждой команде по фломастеру и по коробке с одинаковым набором записок. В записках указаны части фигуры.

Наша задача – изобразить русскую красавицу. В записках части фигуры обозначены, к примеру, так: корона, коса, глаза, нос, рот, рукавички, сапожки... Главное – не пропустить ни одной части, чтобы рисунок был как можно полнее.

Набор записок в каждой коробке перемешивается. Коробки ставятся под каждый из двух ватманских листов на стене.

По команде «старт» первый игрок добегает с фломастером до стены, вытаскивает из своей коробки записку, читает, что ему нарисовать, изображает это на листе, убегает, передает фломастер-эстафету следующему участнику и становится в конец очереди. Следующий игрок, получивший фломастер, так же бежит к стене, читает, рисует и возвращается. Это очень весело!

Выигрывает команда, чей рисунок будет более симпатичен.

Возбуждение после эстафеты хорошо успокоить за настольными играми.

Игра "Из конца в начало"

Ведущий называет какое-нибудь слово, например, "астрономия". Каждый из участников игры записывает в столбик это слово дважды – с начала и с конца:

а

с

т

р

о

н

о

м

и

я

я

и

м

о

н

о

р

т

с

а

Задача игроков – в каждый строчке дописать к первой букв столько букв, чтобы получилось слово, состоящее не менее чем из 4 букв.

Тот, кто первым подберет слова во всех строчках, сообщает об этом остальным игрокам, и все прекращают составление слов. Первый зачитвает свои слова вслух, и если какое-то из названных слов есть у других игроков, они его вычеркивают.

Выигрывает тот, у кого останется самое большое количество невычеркнутых слов.

Игра "Сквозная буква"

Выбирают какую-нибудь букву, которую условливаются считать сквозной. Например, выбрали букву "к". Теперь нужно столбиком написать слова (имена существительные). В каждом из этих слов должно быть, например, шесть букв, а пятое место во всех составленных словах должна занимать буква "к". К примеру.

гальКа

дранКа

древКо

фениКс

собаКа

пташКа

Кто больше напишет слов, тот и победитель.

Игра "Лестница"

Ведущий называет букву. Игроки ее записывают. С этой буквы будут начинаться все слова, которые будут составлять участники игры. Слова располагаются лестницей: первой стоит названная ведущим буква. Под ней ставится слово, состоящее из двух букв, первая из которых - названная, ниже - слово, состоящее из трех букв (первая - названная) и т.д. Выигрывает тот, кто в установленное время составит самую длинную лестницу.

п

па

пар

парк

пенал

И вот праздник походит к концу, а гостям и хозяевам расставаться не хочется. Давайте подарим друг другу грамоту на прощание! Пусть каждый прямо сейчас фломастером нарисует на четвертинке листа бумаги рождественскую елку и напишет свое пожелание: самому ловкому, самому веселому, самому находчивому. А тепеь обменяемся грамотами. Теперь все друзья ваших детей будут с гордостью показывать свои грамоты родителям, вспоминая прошедшее веселье.