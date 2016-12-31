Культурная программа новогодних праздников в Дубне

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Опубликовано: 31.12.2016 11:07
Автор: ОД

Со 2 по 7 января учреждения культуры устраивают для детей и взрослых Дубны интересные и занимательные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. Не пропустите!

 

2 и 5 января

Дворец культуры «Октябрь»

В 12:00 и 15:00 для маленьких зрителей и их родителей состоится спектакль «Снежная королева» образцового театра куклы, актера и маски «Поветруля», включающий интерактивную программу у новогодней елочки с участием «Народного» театра-студии «Запасной выход».

2 января

Дом культуры «Мир»

В 12:00 и 17:00 состоится новогоднее сказочное шоу артистов Московского цирка.

Игры, конкурсы, песни, танцы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурс на лучший новогодний костюм. Справки по телефонам: 214-59-04, 214-70-62.

3 января 

Городская библиотека семейного чтения (ул.9 Мая, д. 3)

В 18:00 малышей приглашают на праздник «Моя первая елка». Гостей праздника ждут танцы со Снегурочкой и жителями «новогоднего леса», игры в теплые волшебные снежки, танцы под снегопадом желаний, путешествие по новогодней елке и многое другое.

3 и 4 января

Дворец культуры «Октябрь»

В 12:00 и 15:00 дубненцы увидят спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя – рождественскую сказку по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», включающий интерактивную программу у новогодней елочки.

3 января

В 18:00 состоится Новогодняя елка главы города.

В программе: поздравление главы Дубны, спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя, рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана – «Щелкунчик», интерактивная программа у новогодней елочки.

Библиотека Левобережья (ул. Свободы, 20)

В 12:00 – новогодняя викторина «Когда часы 12 бьют…» Все про Деда Мороза, елку, праздничные традиции в интересных вопросах.
С 15:00 до 16:00 - мастер-класс Елены Бессоновой. Делаем обрядовые куклы. Мастерица Елена Бессонова поможет каждому сделать оригинальный подарок ручной работы.

4 января

Городская библиотека Левобережья (ул. Свободы, 20)

С 15:00 до 16:00 «Читай – полянка. Время сказочных приключений». 
«Рождественское чудо». Час рождественской поэзии. Семейная программа. Представление лучших образцов детской рождественской поэзии.

Городская библиотека семейного чтения» (ул. 9 Мая, д. 3)

В 12:00 библиоквест (игра-квест) «По следам Деда Мороза». 
Команды соревнуются по поиску главного подарка от Деда Мороза. Подарок нужно будет найти в помещении библиотеки с помощью загадок, головоломок, подсказок, основанных на новогодних сказках, стихах, пословицах и др. Возраст участников: 7-12 лет.

5 января

Городская библиотека семейного чтения, (ул. 9 Мая, д. 3)

В 12:00 детская программа «Рождественская корзинка». 
В программе: лепка, рисование, изготовление рождественских подарков, чтение стихов, изготовление рождественской корзинки добрых дел. Детям расскажут о самом главном – Рождестве Христове.

В 12:00 – мастер-класс «Рождественская открытка» по изготовлению рождественских открыток, поделок для детей от 3 до 15 лет.

Дворец культуры «Октябрь»

В 13:00 – рождественский концерт хора ветеранов «Сударушка» для ветеранов города.

Городская библиотека Левобережья (ул. Свободы, 20)

13:00 – 15:00 Мультпарад. Семейная программа «Наш любимый Новый год». Фестиваль новогодних мультфильмов.

В 14:00 – Рождественский концерт. В программе: стихи и песни, посвященные Рождеству в исполнении солистов Дворца культуры «Колос» г. Талдома.

В 15:00 – Киноклуб «В кадре и за кадром». Показ художественного фильма «Рождественские каникулы» со вступительным словом и комментариями.

6 января

Городская библиотека Левобережья

15:00–16:00 – мастер-класс Елены Бессоновой. Делаем вместе интерьерных кукол.
Мастерица Елена Бессонова поможет сделать оригинальный подарок ручной работы.

Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Попова, д. 9)

6, 7 и 10 января проведет рождественские концерты учащихся ДШИ «Рапсодия» в социальных учреждениях города и больницах.

7 января 

Дворец культуры «Октябрь»

В 13:00 начнется уличное массовое гуляние «Рождество». В программе: кукольный спектакль, приветствия и поздравления от администрации города и представителей православной церкви, концерт творческих коллективов, игровая программа для детей.

 

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