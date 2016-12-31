Оригинальные блюда для новогоднего стола

Подробности Опубликовано: 31.12.2016 10:53 Автор: ОД

Новый год выпадает, как известно, на Рождественский пост. Если вы пригласили в гости друзей, соблюдающих пост, или сами поститесь, можете воспользоваться праздничными рецептами постных блюд.

Подойдут они и тем, кто вынужден соблюдать диету. А пожалуй, понравятся, они любому, кому наскучили традиционные оливье, селедка под шубой и торт «От Палыча». Приятного аппетита!

Салат «Фламинго»

Все ингредиенты здесь – красного цвета, красиво.

Очищенные креветки отварить (недолго) в подсоленной воде.

Соленую семгу или форель очистить от шкуры и порезать кубиками.

Красное большое (непременно красное) яблоко, не очищая, порезать соломкой, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело, и перемешать.

Помидоры (2 штуки) порезать средними кубиками, вырезать семечки.

Горсть клюквы целиком.

Перемешать. Перед самой подачей слегка сбрызнуть лимонным соком и добавить совсем немного постного майонеза.

Помидоры, фаршированные рыбой и яблоками

Состав: помидоры – 8 шт.; филе – 400 г.; яблоки – 2 шт.; маринованные огурцы – 1 шт.; растительное масло – 1 ст. ложка; горчица – половина чайной ложки; мелко нарезанная зелень – 1 ч. ложка.

Приготовление

Филе рыбы без костей приспустить, охладить и измельчить. Яблоки без сердцевины и кожицы и огурцы нарезать мелкими кубиками, смешать с маслом, горчицей, рыбой, по вкусу добавить сахар и соль. Полученной начинкой нафаршировать помидоры, удалив из них мякоть. Фаршированные помидоры выложить на блюдо и посыпать зеленью.

Слоеный салат из кальмаров

Состав: 3 кальмара; 2 крупные луковицы; 1 морковь; 250 г отваренных грибов, постный майонез, соль, перец.

Приготовление

Кальмары отварить и нарезать. Лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле с тертой морковью. Грибы порезать и обжарить. Выложить слоями. Каждый слой посолить, поперчить, смазать майонезом.

Картофель по-архиерейски

Состав: картофель – 1,5 кг.; растительное масло – 5 ст. ложек; мука – 2 ст. ложки; соль.

Приготовление

Картофель отварить, охладить, нарезать толстыми ломтями и обжарить в растительном масле. В конце обжаривания всыпать муку, энергично перемешать и дать образоваться хрустящей корочке.

Торт постный с изюмом и орехами

Состав: сахар – 2 стакана; растительное масло – 1 стакан; соль – по вкусу; изюм – 1 стакан; грецкие орехи – 1 стакан; яблочный отвар – 2 стакана; сода – 1 ч.ложка; мука – 4 стакана; корица – 25 г; уксус – 2 ст. ложки.

Приготовление

Растереть сахар, растительное масло, добавить соль, изюм без косточек, пропущенный через мясорубку, мелко порубленные орехи, всё это развести яблочным отваром из сушеных яблок, добавить чайную ложку соды. Все тщательно перемешать, понемногу добавляя муку, всыпать молотую корицу. Перед самой закладкой в духовку добавить уксус. Раскатать корж и выпекать 1 час в хорошо разогретой духовке.

Совет. Выбирая изюм, обратите внимание на два признака качества: изюм из светлого винограда должен быть коричневым. Если равномерно желтый и мягкий, его не стоит приобретать. Из темного винограда изюм получается черным, с голубоватым оттенком.

Сбитень горячий

Состав: вода – 1 л; сахар – 150 г; мед – 150 г; пряности (гвоздика, корица, кардамон, имбирь – по вкусу).

Приготовление

В 1 литре воды растворить по 150 грамм сахара и меда, добавить пряности — гвоздику, корицу, кардамон, имбирь. Кипятить 5-10 минут, снимая пену. Через полчаса напиток процедить. Готовый сбитень подогреть, пить горячим.