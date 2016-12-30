График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

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Опубликовано: 30.12.2016 12:40
Автор: ОД

Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в праздничные дни январе 2017 года изменен график работы органов ЗАГС.

В Дубне 3, 6 и 9 января ЗАГС работает с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); с 10 января ЗАГС продолжит работу в обычном режиме.

Также, в указанные дни и часы, будет осуществляться государственная регистрация рождения на удаленных рабочих местах специалистов органов ЗАГС в родильных отделениях и перинатальных центрах Московской области.

 

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График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

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