График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

Подробности Опубликовано: 30.12.2016 12:40 Автор: ОД

Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в праздничные дни январе 2017 года изменен график работы органов ЗАГС.

В Дубне 3, 6 и 9 января ЗАГС работает с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); с 10 января ЗАГС продолжит работу в обычном режиме.

Также, в указанные дни и часы, будет осуществляться государственная регистрация рождения на удаленных рабочих местах специалистов органов ЗАГС в родильных отделениях и перинатальных центрах Московской области.