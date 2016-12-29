Проезд в автобусе подорожает с 1 января

Подробности Опубликовано: 29.12.2016 06:36 Автор: ОД

Проезд в автобусах Дубны с 1 января подорожает на три рубля, с этого же дня вводится новая система расчета скидки по карте «Стрелка».

С 1 января 2017 года повышается тариф на проезд в общественном транспорте Подмосковья (постановление Правительства Московской области от 08.11.2016 №834/41). Кроме того, для пользователей карты «Стрелка» начнет действовать новая система скидок – процентная.

С 1 января разовый билет за наличные на внутригородских маршрутах с регулируемым тарифом обойдется пассажирам в 46 рублей. Базовый тариф по карте «Стрелка» на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом составит 31, 65 рублей, в пригородном сообщении – плюс 4 рубля за каждые 2,5 км. При этом, как отмечают в комитете по ценам и тарифам Московской области, вводится новая система расчета скидок по карте «Стрелка». В зависимости от количества поездок скидка составит от 7% до 35% от базового тарифа по «Стрелке» (с 11-ой поездки стоимость будет снижаться на 7%, с 21-ой – на 14% и так далее до 35%).

Продолжит действовать система скидок по карте «Стрелка» учащегося и карте «Стрелка» учащегося, проживающего в сельской местности. На маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом стоимость первых 35 поездок по этим картам составит 15,83 рублей (50% от базового тарифа по «Стрелке»). Начиная с 36-ой поездки, пассажир заплатит 32 копейки. На пригородных маршрутах с регулируемым тарифом проезд по карте «Стрелка» учащегося, проживающего в сельской местности, в пределах 30-ти км будет оплачиваться по фиксированной стоимости: первые 35 поездок – 15,83 рубля, с 36-ой поездки – 32 копейки.

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Внимание! Льготы не распространяются на маршруты с нерегулируемым тарифом, так как на таких маршрутах перевозчики самостоятельно принимают решение о предоставлении скидок.