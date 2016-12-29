В Дубне школьники ушли на досрочные каникулы

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Опубликовано: 29.12.2016 06:27
Автор: ОД

Город выполнил предписания Роспотребнадзора и министерства образования Московской области и отправил школьников на каникулы раньше положенного – с 27 декабря. Возвращаться с каникул тоже придется раньше: не 11, а 9 января. Причина – профилактика заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщает Роспотребнадзор Московской области, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Подмосковье превысил 70%. Поэтому вышло постановление главного санитарного врача Московской области Михаила Соловьева о приостановке занятий в образовательных учреждениях.

В Дубне эпидемиологический порог по заболеваемость ОРВИ превысил 39%. Что касается гриппа, то пока лабораторно подтвержденных данных о наличии вируса гриппа в Дубне не зафиксировано. Исходя из опыта прошлых лет, медики ожидают вспышку гриппа в январе.

В школах Дубны некоторые классы, где порог заболеваемости превысил нормативные 20% , уже были закрыты на карантин. После обращения Министерства образования МО в муниципалитеты с предложением досрочно отправить детей на каникулы в Дубне приняли решение объявить школьные каникулы с 27 января. В городской администрации пояснили, что это профилактическая мера, она позволит снизить распространение инфекции среди школьников.

Из-за того что каникулы начались раньше в школу придется возвращаться на два дня раньше: не 11 января, как всегда, а 9 января.

 

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