Центр автофиксации дорожных правонарушений поменял адрес

Подробности Опубликовано: 29.12.2016 06:20 Автор: ОД

С 1 января 2017 года изменяются юридический адрес и телефон Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Новый адрес ЦАФАП: Московская область, Одинцовский район, поселок Большие Вяземы, ул. Ямская, д.1, стр.1 (здание ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»).

Телефон: 8-498-598-20-50.

График приема граждан: