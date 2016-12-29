Центр автофиксации дорожных правонарушений поменял адрес

Подробности
Опубликовано: 29.12.2016 06:20
Автор: ОД

С 1 января 2017 года изменяются юридический адрес и телефон Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Новый адрес ЦАФАП: Московская область, Одинцовский район, поселок Большие Вяземы, ул. Ямская, д.1, стр.1 (здание ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»).

Телефон: 8-498-598-20-50.

График приема граждан:

  • понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00,
  • суббота с 9:00 до17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
  • воскресенье – неприёмный день.

 

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Центр автофиксации дорожных правонарушений поменял адрес

Центр автофиксации дорожных правонарушен…

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