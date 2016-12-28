29 декабря в Дубне объявлен День донора

Подробности Опубликовано: 28.12.2016 07:23 Автор: ОД

29 декабря с 9:00 до 12:00 в муниципальной поликлинике на Большой Волге будут принимать кровь у всех желающих. Вместе мы можем спасти больше жизней!

Сдать кровь можно 29 декабря с 9:00 до 12:00 в поликлинике №1 на Большой Волге (адрес поликлиники №1: ул. 9 Мая, д.7в, стр.1).

При себе необходимо иметь паспорт.

Компенсация на обед – 600 рублей.

Контактный телефон отделения переливания крови 217-04-00 * (добавочный) 02-87.