29 декабря в Дубне объявлен День донора

Подробности
Опубликовано: 28.12.2016 07:23
Автор: ОД

29 декабря с 9:00 до 12:00 в муниципальной поликлинике на Большой Волге будут принимать кровь у всех желающих. Вместе мы можем спасти больше жизней!

Сдать кровь можно 29 декабря с 9:00 до 12:00 в поликлинике №1 на Большой Волге (адрес поликлиники №1: ул. 9 Мая, д.7в, стр.1).

При себе необходимо иметь паспорт.

Компенсация на обед – 600 рублей.

Контактный телефон отделения переливания крови 217-04-00 * (добавочный) 02-87.

 

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