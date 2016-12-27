В Дубне вспоминали Афганистан

Подробности Опубликовано: 27.12.2016 08:06 Автор: Светлана Козлова

У ротонды на набережной Волги собрались в субботу дубненцы на траурный митинг, посвященный Дню памяти погибших в военных конфликтах воинов-интернационалистов.

25 декабря 1979 года советские войска ввели в Афганистан. В Дубне эта памятная дата отмечается с 1989 года. В 2001 году «Боевое братство» Подмосковья постановило считать 25 декабря Днем памяти погибших воинов-интернационалистов.

К ротонде Воинской славы в честь воинов-интернационалистов пришли 24 декабря ветераны афганской войны и семьи ребят, погибших в Афганистане при исполнении интернационального долга. 25 декабря исполнилось 37 лет с того дня, как в 1979 году в Афганистан ввели советские войска на помощь афганскому народу. Десять лет длилась та война. За это время там прошли службу 620 тысяч человек. Погибли более 15 тысяч человек, в их числе и дубненские ребята.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу и камню с именами дубненских воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Еще одну дату, связанную с афганскими событиями, отмечают 15 февраля. В 1989 году в этот день советские войска вывели из Афганистана.