Лыжные маршруты в Дубне утвердили. Дело за зимой

Подробности Опубликовано: 27.12.2016 08:00 Автор: ОД

В Дубне утвердили перечень лыжных маршрутов на текущую зиму. Все официальные маршруты будут поддерживаться в достойном состоянии. Главное, чтобы зима вернулась в город.

На период декабрь 2016 – апрель 2017 гг. утвержден перечень лыжных маршрутов в Дубне:

спортивный лыжный маршрут с освещённым кругом, протяженностью 5 км, проложен в лесопарковой зоне Черной речки, включая лыжный стадион «Юде-Кон»;

лыжный маршрут «Здоровье», протяженностью 10 км, проходит от лыжного стадиона «Юде-Кон» и от стелы «Мирный атом» через лесопарковую зону, примыкающую к улице Приборостроителей и Новому шоссе;

освещенный лыжный маршрут, протяженностью 3,3 км, проложен в левобережной части города в районе лесопарковой зоны между дамбой Московского моря и улицей Жуковского;

освещенный лыжный (пешеходный) маршрут, протяженностью 1 км, в районе улиц Макаренко и Володарского;

лыжный круг на стадионе «Волна», протяженностью 400 м.

В ближайшее время будут залиты городские открытые ледовые катки в хоккейных коробках на стадионах «Волна» и «Наука».