Лыжные маршруты в Дубне утвердили. Дело за зимой

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Опубликовано: 27.12.2016 08:00
Автор: ОД

В Дубне утвердили перечень лыжных маршрутов на текущую зиму. Все официальные маршруты будут поддерживаться в достойном состоянии. Главное, чтобы зима вернулась в город.

На период декабрь 2016 – апрель 2017 гг. утвержден перечень лыжных маршрутов в Дубне:

  • спортивный лыжный маршрут с освещённым кругом, протяженностью 5 км, проложен в лесопарковой зоне Черной речки, включая лыжный стадион «Юде-Кон»;
  • лыжный маршрут «Здоровье», протяженностью 10 км, проходит от лыжного стадиона «Юде-Кон» и от стелы «Мирный атом» через лесопарковую зону, примыкающую к улице Приборостроителей и Новому шоссе;
  • освещенный лыжный  маршрут, протяженностью 3,3 км, проложен в левобережной части города в районе лесопарковой зоны между дамбой Московского моря и улицей Жуковского;
  • освещенный лыжный (пешеходный) маршрут, протяженностью 1 км, в районе улиц Макаренко и Володарского;
  • лыжный круг на стадионе «Волна», протяженностью 400 м.

В ближайшее время будут залиты городские открытые ледовые катки в хоккейных коробках на стадионах «Волна» и «Наука». 

 

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