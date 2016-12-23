Учебные сирены завоют в понедельник

Подробности Опубликовано: 23.12.2016 06:53 Автор: ОД

Приемочные испытания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Московской области перенесены с 23 на 26 декабря.

Начало испытаний в 10:00. Испытания включают в себя запуск электросирен и перехват трансляции телевидения и радио.

Испытания КСЭОН перенесли на понедельник, 26 декабря. Испытания начнутся в 10:00, они включают в себя запуск электросирен и перехват трансляции телевидения и радио.

Жителям не нужно пугаться и предпринимать какие-либо действия.