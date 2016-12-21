Глава Дубны примет бизнесменов накануне Нового года

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Опубликовано: 21.12.2016 05:38
Автор: ОД

В среду, 28 декабря, с 17:00 часов в Торгово-промышленной палате Дубны глава города Вячеслав Мухин будет вести приём руководителей организаций и предпринимателей города.

В среду, 28 декабря, с 17:00 часов в Торгово-промышленной палате Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) глава города Вячеслав Мухин будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города.

Записаться на приём можно по телефонам 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

При записи на приём нужно кратко сообщить о деле, которое собираетесь обсудить. Каждому записавшемуся сообщат время его приема. На беседу с одним посетителем отводится не более 20 минут.

 

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